Узбекистан увеличит цены на свои авто на рынке Казахстана

Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan являются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon.

Узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам руководителя "Узавтосаноат" Умиджана Салимова, сейчас компания пересматривает цены для зарубежных рынков, и эта работа может занять около месяца.

"Однозначно цены на экспорт будут повышаться. У нас единая цена для всех экспортных рынков, поэтому цены будут расти и в России, и в Казахстане, и в других местах. Сейчас рассматривается несколько сценариев. Так, может быть увеличение на 10%, 15%, 20% и 25%", — отметил он.

Узбекская сторона, заметил Салимов, сейчас детально изучает вопрос, насколько повышение стоимости авто может повлиять в целом на конкурентоспособность продукции компании на зарубежных рынках.

"Сегмент бюджетных автомобилей, где мы сейчас присутствуем, он очень чувствительный. И нахождение оптимальной стоимости на рынке — это одно из приоритетных направлений для нас. Поэтому пока прорабатывается несколько вариантов по повышению стоимости", — сказал глава "Узавтосаноат".

Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan являются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon.

В ближайшие годы компания намерена занять доминирующую роль на автомобильном рынке Казахстана через альянс с казахстанской "Группой компаний Аллюр", а также укрепиться на российском рынке, в том числе за счет возможного создания сборочного производства.

На сегодняшний день GM Uzbekistan производит восемь моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте. Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Damas и Labo.

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