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Акционер Qazaq Banki экстрадирован из Германии

Бахыт Ибрагим водворен в следственный изолятор Астаны.

Фото : liter.kz2 июня 2018, 08:07

Сотрудники Генеральной прокуратуры РК совместно с Антикоррупционной службой экстрадировали из Германии директора ТОО «Лидер Нефтепродукт KZ» Ибрагима Бахыта для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Казахстана.

Задержанный подозревается в хищении путем мошенничества в группе лиц по предварительному сговору денежных средств АО «Bank RBK» в особо крупном размере.

Общая сумма похищенных в период с 2013 по 2016 годы средств составляет 50 млрд тенге и 83 млн долларов США.

После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Ибрагим водворен в следственный изолятор г. Астаны.


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