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Учёные предупредили о нашествии блох с гигантскими пенисами

Наступление более тёплого времени года грозит Европе настоящей природной катастрофой.

Фото : domopravitelnitsa.com2 июня 2018, 08:20

Британские учёные спрогнозировали, что в самом начале лета люди могут столкнуться с повышенной активностью суперблох — гораздо более крупных относительно других кровососущих, отличающихся огромными гениталиями. Отмечается, что длина гениталий отдельных особей может в два с половиной раза превышать размеры тела.

Такие блохи, по словам специалистов, отличаются повышенной устойчивостью к обработке местности инсектицидами и могут нанести тяжёлый вред здоровью животных и людей. При этом зуд и покраснение кожи у домашних животных могут сопровождаться повышением температуры и другими неприятными симптомами.

Для того чтобы избавить свой дом от блох, специалисты советуют чаще обрабатывать и осматривать домашних животных, а также, особенно в летний период, чаще делать влажную уборку с применением специальных препаратов.

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