Кто будет главным злодеем сольного фильма про Бэтмена

В Сеть просочились слухи о предстоящем сольнике.

Корреспондент Variety Джастин Кролл в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Освальд Кобблпот, более известный как Пингвин, может стать главным злодеем сольного фильма про Бэтмена.

Кролл уточняет, что даже если режиссер картины Мэтт Ривз решит пойти по другому пути, студия может сделать Пингвина главным злодеем фильма о Харли Квинн.

Изначально Бэн Аффлек должен был не только сыграть главную роль в фильме про Бэтмена, но и выступить его режиссером и соавтором сценария. Однако в январе 2017 года на посту режиссера картины его заменил Мэтт Ривз.

Позже стало известно, что Ривз якобы ищет актера на замену Аффлека и что этим актером должен стать Джейк Джилленхол. В середине мая 2018 года один из источников слухов о киновселенной DC сообщил, что Аффлек все-таки хочет сохранить за собой роль Бэтмена.

По словам Кролла, Ривз все еще работает над сценарием картины, а для фильма о Харли Квинн студия рассматривает сразу несколько сценариев. В одном из них главным злодеем стал Пингвин.

Напомним, что фильм о Харли Квинн будет основан на сюжете «Хищные птицы», который повествует о супергеройской команде под руководством Оракула. В нее в разное время входили Бэтгерл, Черная Канарейка, Ядовитый Плющ, Харли Квинн и другие. Ранее именно из-за него перенесли съемки сиквела «Отряда самоубийц».

Режиссером фильма о Харли Квинн стала Кэти Ян, а сценарий напишет Кристина Ходсон. В свою очередь сценарием и постановкой сиквела «Отряда самоубийц» займется Гэвин ОʼКоннор («Расплата»).

Источник: kanobu.ru

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