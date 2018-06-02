Белый дом готовится к встрече Трампа и Путина

Об этом сообщило солидное американское издание.

Белый дом проводит предварительные переговоры по поводу возможной встречи президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

По словам неназванного представителя американской администрации, посол в Москве Джон Хантсман в настоящее время находится в Соединенных Штатах, чтобы оказать содействие в организации встречи. Подготовка возможного мероприятия сейчас находится на ранней стадии. Как отмечает издание, возможное место и дату стороны пока не определил.

Как отметил один из собеседников издания, организация официальной встречи лидеров двух стран — "текущий проект посла Хантсмана". Он уточнил, что "проект продолжается на протяжении нескольких месяцев".

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил ранее, что вопрос встречи президентов до предстоящего в ноябре саммита "большой семерки" пока не прорабатывается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!