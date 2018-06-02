В Костанайской области впервые за 80 лет обнаружены энцефалитные клещи

Вирус энцефалита выявили в клещах из Камыстинского, Аулиекольского, Карабалыкского, Житикаринского районов.

В Костанайской области впервые за много лет обнаружены клещи, зараженные энцефалитом, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».

Последние случаи инфицирования, по словам экспертов, фиксировались в регионе почти 80 лет назад. Правда, департамент охраны общественного контроля озвучил результаты прошлогодних исследований насекомых, которые недавно пришли из республиканской лаборатории. Анализы, взятые весной этого года, пока не готовы.

Ежегодно специалисты департамента охраны общественного контроля Костанайской области проводят в середине весны сбор клещей во всех районах, чтобы проверить насекомых на наличие опасных вирусов - к примеру, энцефалита. Обычно никаких положительных результатов экспертиза не показывала, но этой зимой из Алматы пришли противоположные итоги исследования 2017 года.

«На протяжении последних десятилетий Костанайская область была благополучной по заболеваниям энцефалита. Зарегистрированы в 30-40 годах прошлого столетия. Ежегодно проводится сбор клещей, в прошлом году было собрано более 700 клещей и исследования в лаборатории Алматы. Впервые за много лет получены результаты, которые заслуживают внимания. В клещах обнаружен вирус энцефалита», — рассказала руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья Костанайской области Гулим Досумова.

Вирус энцефалита выявили в клещах из Камыстинского, Аулиекольского, Карабалыкского, Житикаринского районов. Специалисты департамента весьма озабочены подобным фактом. В этом году они также направили насекомых на исследования в Алматы, правда, результаты, придут не раньше осени. Что касается вакцинации от энцефалита, то в Костанайской области она производится лишь для людей определенных профессий.

«Мерам вакцинации подлежит не все население, только определенная категория, которая работает на лесной территории. У нас имеется пофамильный список по всей области, плюс это лесники, энергетики, пастухи. У нас эта вакцина есть, но она рассчитана только на определенную категорию людей», — подчеркнула Досумова.

Другим костанайцам, не входящим в особый список, специалисты рекомендуют, выезжая на природу, обезопасить себя от укусов клещей с помощью закрытой одежды, головных уборов и специальных средств. Ведь только в этом году в медучреждения с укусами клещей обратились уже 193 человека, почти половина из которых - дети. В 2017 году укушенных клещами по области числилось почти 500 человек.

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