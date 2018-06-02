Алматинские бизнесмены нашли способ не платить за воду

Мошенники делали самовольные врезки и незаконные отводы.

В ГКП «Алматы су» рассказали о видах мошенничества, которыми промышляли недобросовестные потребители, передает InAlmaty.kz.

Контроллеры проводили проверку в течение месяца и выявили 562 нарушения.

«Только в мае зафиксировано 102 случая самовольных врезок и незаконных отводов. Выявлено 109 объектов предпринимательской деятельности, которые платили за воду и канализацию по тарифу, установленному только для населения. В списке нарушений также срывы пломб, установленных на приборах учета, различные незаконные манипуляции с приборами учета, сокрытие площадей полива, несоответствие декларируемого числа проживающих в жилищах людей фактическим данным», - сообщили в коммунальном предприятии.

В «Алматы Су» отмечают, что врезка в сети сказывается на качество водоснабжения у других абонентов.

Отмечается, что рейды проходят ежедневно. В проверке участвуют более ста сотрудников предприятия.

«По всем выявленным случаям нарушений производятся доначисления за незаконное использование коммунальных услуг и несоблюдения договорных отношений. В числе эффективной меры – полное отключение от центральной трубы. Это грозит не только самовольщикам и нарушителям договорных отношений, но и злостным неплательщикам», - говорят в пресс-службе компании.

На сегодня в «черном» списке предприятия значатся несколько сотен объектов коммерческих учреждений и порядка 500 частных домов.

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