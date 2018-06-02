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ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы

В грузовик врезалась машина, выехавшая на встречку.

Фото : Zakon.kz2 июня 2018, 09:13

Утром в субботу, 2 июня, в Алматы в результате дорожно-транспортного происшествия скончалась женщина-водитель, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении проспектов Рыскулова и Суюнбая. По словам водителя грузового автомобиля FAW, он двигался в западном направлении. Когда машина заехала на мост, в нее врезался легковой автомобиль Toyota Nadia, вылетевший с полосы встречного движения.

Женщина 43 лет, находившаяся за рулем легкового автомобиля, скончалась на месте. Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам полиции.


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