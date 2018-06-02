В Алматы объявили штормовое предупреждение
Ожидаются обильные осадки.
Фото : из открытых источников2 июня 2018, 09:19
Департамент Алматы по чрезвычайным ситуациям сообщил о штормовом предупреждении на 3 июня, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По сообщению «Казгидромет», 3 июня на реках южной столицы в связи с прогнозом сильных дождей местами ожидается формирование паводков, склонового стока.
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