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В Алматы объявили штормовое предупреждение

Ожидаются обильные осадки.

Фото : из открытых источников2 июня 2018, 09:19

Департамент Алматы по чрезвычайным ситуациям сообщил о штормовом предупреждении на 3 июня, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По сообщению «Казгидромет», 3 июня на реках южной столицы в связи с прогнозом сильных дождей местами ожидается формирование паводков, склонового стока.


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