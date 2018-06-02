В Павлодаре открыли сезон «Ertis Promenade»

Концерты на Центральной набережной будут проходить каждые выходные.

На Центральной набережной презентовали новую сцену, на которой еженедельно на протяжении всего лета будут выступать казахстанские и зарубежные артисты, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Открыл концертный сезон на павлодарской набережной фестиваль «Палитра джаза», во время которого на большой сцене выступили коллективы из Новосибирской области и Алтайского края, а также павлодарские саксофонический оркестр, джазовый оркестр и камерный хор. Музыкальный праздник собрал сразу более 5 тысяч человек.

- Это круто, что на набережной установили такую большую сцену, - говорит жительница Павлодара Асемгуль Исмаилова. – Вдвойне круто, что выступить на этой сцене будут приглашать известных зарубежных артистов. Лично я готова приходить сюда с друзьями и танцевать под открытым небом.

Как обещают в региональном управлении культуры, концерты на Центральной набережной будут проходить каждые выходные. Свое согласие выступить в Павлодаре уже дали российская поп-исполнительница Сати Казанова и молдавский певец Дан Балан. Из казахстанских артистов павлодарцы увидят Меруерт Тусупбаеву, Рината Малцагова, Розу Мукатаеву, Кайрата Нуртаса, группу «Жигиттер» и многих других. Что касается ближайших выходных, то 2 июня на сцене выступит группа «Муз-Арт», а 3 июня – Павлодарский симфонический оркестр.

Адиль Аскеров

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