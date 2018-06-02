Группа воров в Алматы переквалифицировалась в угонщиков

Полиция города раскрыла угон.

Полиция Алматы рассказала о двух серийных ворах, ранее уже неоднократно судимых за имущественные преступления. Во время очередного преступления «криминальный дуэт» отличился: они сначала обворовали владельца элитного внедорожника, а затем угнали его авто. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента внутренних дел.

Сообщение об угоне поступило в дежурную часть отдела полиции при УВД Бостандыкского района. Гражданин О. сообщил, что неизвестные завладели его автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, который был оставлен всего на несколько минут.

В ходе проведения первичных оперативных и следственных мероприятий было установлено, что сигнализацию злоумышленник считали с помощью «кодграббера». Сначала они ограбили автомобиль, а потом, воспользовавшись ключом в замке зажигания, решили угнать его.

С помощью видеоанализа полицейским удалось воспроизвести маршрутизацию угнанного авто. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержаны гражданин Ф., 1994 года рождения, уроженец ВКО, и гражданин А., 1987 года рождения, уроженец Алматинской области.

Досудебное расследование в настоящее время продолжается. Оба подозреваемых водворены в ИВС ДВД Алматы. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям. Между тем, автомобиль в целости и сохранности возвращен законному владельцу.

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