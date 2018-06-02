Аким Астаны поручил объявить тотальную войну плохим КСК

Асет Исекешев рспорядился проверить все 486 КСК и обслуживающих организаций до 1 декабря 2018 года.

На совещании в акимате Асет Исекешев поручил проверить все КСК и обслуживающие компании до 1 декабря 2018 года. Он отметил, что очень много жалоб поступает от жителей столицы на работу кооперативов, передает корреспондент Елорда Инфо.

«Нужно всем акиматам занять жесткую позицию по неэффективным КСК. Есть такие, которые ничего не делают, и еще и жителям не подчиняются, не отчитываются. Нужно всем государственным органам объединяться и объявить тотальную войну неэффективным КСК», - отметил аким Астаны.

При этом в городе есть примеры хороших КСК, сообщил руководитель Управления по контролю качества городской среды Толеген Кулушев.

«КСК «Скиф» в мкр. Молодежном на свои целевые средства произвел ремонт фасадов двух жилых домов. При поддержке спонсоров обслуживающей организацией произведен ремонт фасада жилого дома в мкр. Ак Булак-3, д.36», - сообщил он.

Также в жилом комплексе «Симфония» по пр. Сарыарка, д.1 обслуживающей организацией ранее проведено техническое обследования, выявлена усталость металлокрепления фасада. Для предупреждения обрушения фасада застройщиком проводится укрепление его конструкции, добавил Кулушев.

Асет Исекешев поручил руководителю Управления по контролю качества городской среды проверить все 486 КСК и обслуживающих организаций до 1 декабря 2018 года.

«В случае выявления некачественной работы КСК - вместе с жителями дома принимать меры по передаче полномочий тем, кто может хорошо обслуживать дома», - добавил аким столицы

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