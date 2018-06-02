24 авторитетных эксперта признали Головкина сильнейшим средневесом в мире

Известное издание о боксе The Ring опросило 24 эксперта ради определения сильнейшего действующего представителя среднего веса на сегодняшний день, сообщает Sports.kz.

В состав своеобразной комиссии вошли специалисты из разных областей. Среди них: бывшие боксеры (Келли Павлик, Джерри Куни, Пол Малиньяджи), тренеры (Тедди Атлас, Пэт Бернс), журналисты и телеэксперты (Эл Бернштейн, Харольд Ледерман, Брайан Кенни, Дэн Рафаэль, Рон Борхес, Норм Фрауэнхайм, Майкл Розенталь, Том Джербази, Рэнди Гордон, а также известный ринг-аннонсер Майкл Баффер) и матчмейкеры (Брюс Трэмплер, Рассель Пельц, Рон Катц, Майк Марчионте, Эрик Боттжер, Брэд и Бобби Гудманы, Дон Элбаум и Крейг Хамильтон).

Аналитикам предложили спрогнозировать исходы боев гипотетического турнира средневесов с участием Геннадия Головкина, Сауля Альвареса, Деметриуса Эндрейда, Дэниэла Джейкобса, Билли Джо Сондерса, Сергея Деревянченко и Джермалла Чарло — итого 21 «фэнтэзи-бой» между данными боксерами. За каждую гипотетическую победу бойцу присуждался один балл, за ничью — 0,5 балла.

По итогам голосования уверенным лидером стал Головкин. 19 экспертов проголосовали за его победу над «Канело», балл прогноза победы в поединке с Чарло составил 18,5; с Джейкобсом — 16; с Эндрейдом — 22; с Сондерсом — 21,5; с Деревянченко — 23. Итого GGG набрал 120 баллов из 144 возможных.

Остальные места распределились следующим образом:

2. Сауль Альварес — 101

3. Джермалл Чарло — 80

4. Дэниэл Джейкобс — 74

5. Деметриус Эндрейд — 53,5

6. Билли Джо Сондерс — 48,5

7. Сергей Деревянченко — 27.