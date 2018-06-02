Полиция Астаны расследует ряд ложных доносов

Во всех случаях виновникам грозит уголовное наказание.

Сотрудниками Департамента внутренних дел г. Астаны расследуются ряд уголовных дел по фактам заведомо ложных доносов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Так, 36-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что у него на улице неизвестный похитил мобильный телефон, портмоне с документами и деньгами. По данному факту было начато досудебное расследование по статье «грабеж». Однако в ходе расследования мужчина признался, что умышленно инсценировал факт грабежа, и пояснил, что ранее потерял телефон и портмоне с документами.

В настоящее время в отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 419 УК РК (заведомо ложный донос).

В другом случае в полицию обратилась девушка, которая сообщила, что в салоне такси двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали у нее телефон и деньги. Данный факт был зарегистрирован по статье «Разбой» УК РК. В ходе расследования девушка призналась, что придумала двух грабителей, мобильный телефон оставила по своей невнимательности в такси и надеялась, что таким образом полиция его вернет.

В отношении 31-летней женщины также проводится досудебное расследование по статье 419 УК РК (заведомо ложный донос).

Полицейские Астаны предупреждают граждан об уголовной ответственности за ложные доносы. По таким сообщениям возбуждаются уголовные дела, проводится расследование, отвлекаются силы и средства полиции от борьбы с действительными преступлениями и правонарушениями.

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