Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Швеции неизвестные похитили два миллиона пчёл

Кроме того, добычей злоумышленников стали пчелиный воск и более тысячи литров мёда.

Фото : ©РИА Новости/Игорь Подгорный2 июня 2018, 10:55

На юге Швеции неизвестные ограбили две фермы, с которых вынесли около 50 пчелиных ульев. Как сообщают местные СМИ, происшествие случилось вблизи города Эслёв. Добычей грабителей помимо ульев стали пчелиный воск и более тысячи литров мёда.

Владелец фермы Патрик Нильсен, обнаружив кражу на своей ферме, позвонил соседу, который рассказал, что его тоже обокрали.

В настоящее время полиция начала расследование. Однако пока подозреваемых нет.

Сообщается, что ежегодно в области Сконе у местных пасечников похищают от 50 до 100 пчелиных ульев.

Источник


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты