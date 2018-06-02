Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в иркутском ТЦ

Пострадали восемь детей. Их доставили в больницу с ожогами первой и второй степеней.

Медики оценивают состояние детей, которые в пятницу получили ожоги в иркутском торгово-развлекательном центре "КомсоМОЛЛ", как стабильное. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Минздраве.

"Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3, из них двое находятся в дневном стационаре. Еще два человека направлены на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

В пятницу во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация", находящемся в ТРЦ "КомсоМОЛЛ", произошел пожар. Инцидент произошел во время детского праздника в научно-исследовательском центре "Гравитация", который находится на третьем этаже торгового комплекса.

Пожар вызвало возгорание спиртосодержащей жидкости, пострадали восемь детей. Их доставили в больницу с ожогами первой и второй степеней.

В больнице остаются четверо детей, остальные будут лечиться амбулаторно. Больше всего пострадали два ребенка: десятилетний мальчик и тринадцатилетняя девочка. Мальчика поместили в палату интенсивной терапии, у него ожоговый шок.

Возбуждено уголовное дело. Следователи задержали технического директора организации, которая устраивала представления, а также сотрудников, принимавших в них участие.

По данным следствия, во время представления использовались жидкий азот, электричество и реактивы. Воспламеняющийся газ попал на горелку, и дети в первом ряду получили ожоги.

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