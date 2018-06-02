В ЮКО создан фазанарий для увеличения численности диких животных

На территории 200 га планируется выращивать вручную куланов и джейранов, на 10 га – сибирских косуль, на 2 гектарах - фазанов.

В прошлом году в Южно-Казахстанской области в целях воспроизводства и увеличения численности диких животных создан фазанарий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Фазанарий, созданный в Сырдарья-Туркестанском государственном региональном природном парке, оснащён питомниками для разведения косуль, фазанов, куланов и джейранов. На территории 200 га планируется выращивать вручную куланов и джейранов, на 10 га – сибирских косуль, на 2 гектарах - фазанов.

В этом году питомник для косуль планируется пополнить 20 косулями, завезенными из Алматинской области, в числе которых 3 самки, 12 самцов и 5 детенышей. Косули - род оленей, семейство которых относится к отряду парнокопытных. Встречаются три вида косуль: европейская, сибирская, маньчжурская. В Казахстане обитает хорошо выраженный подвид — сибирская косуля.

Отметим, в питомнике фазанов на сегодняшний день насчитывается 34 головы птиц. В настоящее время ведутся работы по размножению их путем инкубации. Фазан - преимущественно оседлая птица, вьет свои гнезда из густого камыша и других растений. С апреля по май откладывают яйца и в течение 21-27 дней выводят птенцов.

В 2018 году в питомнике куланов и джейранов, построенном на территории государственного лесного фонда, подведомственного Созакскому государственному учреждению по охране лесов и животного мира, планируется завезти из Алтын-Емельского национального природного парка 20 голов куланов (15 самок, 5 самцов) и 20 голов джейранов (3 самок, 12 самцов и 5 детёнышей). Кулан – дикий родственник осла и лошади. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 3 тыс. голов куланов. В связи с ежегодным сокращением численности куланов эти животные взяты под охрану и занесены в Красный список Международного союза охраны природы и «Красную книгу» Казахстана.

Джейран — парнокопытные млекопитающие, относящиеся к роду газелей и семейству полорогих. Всего в Казахстане обитает около 13-15 тыс. голов. Из них 5-7 тыс. голов завезены из Алтын-Емельского национального природного заповедника, оставшиеся из Устюртского заповедника и Актау-Бузачинского заказника, а также занесены в «Красную книгу» Казахстана.

Стоит отметить, все мероприятия по созданию питомников в целях охраны и увеличения животного мира проводятся среди местных исполнительных органов республики лишь в Южно-Казахстанской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!