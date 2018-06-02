Американский блюзмен Эдди Клируотер скончался на 94-м году жизни
В 2004 году гитарист был номинирован на премию "Грэмми" за альбом Rock 'N' Roll City, записанный с бэндом Los Straitjackets.
Фото : life.ru2 июня 2018, 12:13
Блюзмен Эдди Клируотер скончался в возрасте 93 лет от сердечной недостаточности. Как сообщает агентство Associated Press, музыкант, известный своими удивительными блюзовыми соло, умер 1 июня в деревне Скоки в пригороде Чикаго.
Эдди Клируотер родился 10 января 1935 года. Он считается одним из самых ярких исполнителей, представляющих чикагскую блюзовую сцену. В 2004 году гитарист был номинирован на премию "Грэмми" за альбом Rock 'N' Roll City, записанный с бэндом Los Straitjackets.
У Клируотера остались супруга Рене и шестеро детей.
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