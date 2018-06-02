В Астане перекрыли улицу Желтоксан

Жителям и гостям столицы порекомендовали во избежание затора на дорогах заранее планировать свои маршруты движения.

Управление административной полиции ДВД Астаны сообщает, что в связи с проведением среднего ремонта автомобильной дороги по ул. Желтоксан на участке от ул. Московской до ул. Сейфуллина в период времени со 2 по 12 июня движение транспортных средств будет ограничено частично. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Жителям и гостям столицы порекомендовали во избежание затора на дорогах заранее планировать свои маршруты движения.

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