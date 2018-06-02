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Пропавший в Алматинской области музыкант найден мертвым

Тело 24-летнего парня обнаружили у него дома.

Фото : соцсети2 июня 2018, 13:13

2 июня стало известно, что пропавший накануне музыкант Назар Мирзаев был найден мертвым, передает Zakon.kz.

Информацию об этом разместил на своей странице член общества СОВ Ислам Угушев: по его данным, тело Назара обнаружили на территории дома в огороде. Обстоятельства смерти выясняются.

Напомним, 1 июня сообщалось, что участник музыкальной группы Black and white разыскивается полицией после заявления о его пропаже.


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