«Китайцы разрушили могилы»: Жительнице Аркалыка грозит срок за рассылку слухов в мессенджере

В конце мая в селе Ашутасты неизвестные устроили погром на кладбище.

30 мая в мессенджере WhatsApp появилась запись голосового сообщения о «вскопанных китайцами могилах». Чуть позже полиция задержала 33-летнюю женщину, которая и записала то злополучное сообщение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайской области.

В конце мая в селе Ашутасты неизвестные устроили погром на кладбище. Пока полиция искала виновных, в мессенджере стала активно распространяться информация о том, что кладбище «разгромили» китайцы. Позже выяснилось, что погром на христианском кладбище 25 мая устроили двое 11-летних учеников средней школы города Аркалыка 2007 года рождения, и было начато расследование по статье 314 части 2 УК РК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Подростки были задержаны в тот же день, 25-го.

А теперь полиция нашла и распространительницу слухов о китайцах — ею оказалась 33-летняя жительница Аркалыка. Женщина пояснила, что через 5 дней после ЧП, 30 мая, ей пришло сообщение о том, что в селе Ашутасты китайцы разрушили могилы. В последующем она записала свое сообщение и сделала рассылку через WhatsApp.

«По факту распространения ложных сведений ведется досудебное расследование по ст. 274 ч.2 п.3 УК РК «Распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. В связи с чем, убедительно просим жителей области не распространять недостоверную и непроверенную информацию», — пояснили в пресс-службе ДВД Костанайской области

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