Озвучены результаты проверки причин пожара в ТД в Кокшетау

Ранее озвучивалась аналогичная предварительная версия.

Причиной пожара в торговом доме «Триумф» в Кокшетау стал внешний источник возгорания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД.

Испытательно-пожарная лаборатория установила, причиной стал внешний источник возгорания. Под «внешним источником возгорания» можно подразумевать многое: брошенный окурок, поджог и прочее. К примеру, между торговым домом и находящимся рядом киоском было место для курения. Поэтому теперь устанавливать, что конкретно стало причиной пожара, будут в ДВД региона.

Ранее предварительной причиной называли брошенную сигарету.

Напомним, по факту возгорания здания торгового дома «Триумф» полицейскими Акмолинской области проводится досудебное расследование по статье «Неосторожное повреждение или уничтожение чужого имущества».

Возгорание кровли здания торгового дома «Триумф», расположенного на территории Центрального рынка города Кокшетау, произошло 20 мая. В результате пожара повреждена наружная отделка здания. Площадь пожара составила 450 кв. м. Из здания были эвакуированы 70 человек. Жертв и пострадавших нет.

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