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В Актау взорвался автомобиль

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Фото : lada.kz2 июня 2018, 13:41

В Актау при взрыве газового баллона в автомашине пострадала женщина, находившаяся за рулем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Заведующий отделением травматологии и ортопедии Мангистауской областной больницы (МОБ) Есет Шахатбаев рассказал, что состояние пострадавшей женщины 1978 года рождения оценивается как тяжелое. При взрыве газового баллона женщина, сидевшая за рулем, получила многочисленные ожоги.

- Пациентка находится в сознании, но в тяжелом состоянии. Она получила ожоги лица, обеих рук, передней поверхности ног, живота, туловища, - прокомментировал Есет Шахатбаев.


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