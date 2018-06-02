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В Мангистау на девочку упали ворота

Пострадавшая получила перелом таза.

Фото : lada.kz2 июня 2018, 14:52

14-летняя жительница села Таушык Мангистауской области получила перелом таза после того как на нее упали ворота, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Девочку прооперировали в областной детской больнице. Операция проведена детскими травматологами совместно с коллегами из Мангистауской областной больницы (МОБ).

- Девочка прооперирована первым этапом, предстоит еще одна операция по результатам исследования на компьютерном томографе. Состояние стабилизировано, - прокомментировали в МОБ.

Как отмечается, травмы девочка получила после падения ворот. Подробности происшествия не разглашаются.


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