В Мангистау на девочку упали ворота
Пострадавшая получила перелом таза.
Фото : lada.kz2 июня 2018, 14:52
14-летняя жительница села Таушык Мангистауской области получила перелом таза после того как на нее упали ворота, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».
Девочку прооперировали в областной детской больнице. Операция проведена детскими травматологами совместно с коллегами из Мангистауской областной больницы (МОБ).
- Девочка прооперирована первым этапом, предстоит еще одна операция по результатам исследования на компьютерном томографе. Состояние стабилизировано, - прокомментировали в МОБ.
Как отмечается, травмы девочка получила после падения ворот. Подробности происшествия не разглашаются.
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