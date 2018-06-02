Две жительницы ВКО заблудились в Алматинской области

Их спасла опергруппа Республиканского оперативно-спасательного отряда.

Оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда спасла двух девушек, которые заблудились в Тургеньском ущелье Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

1 июня около 11 часов вечера на пульт дежурного департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбикшиказахском районе, ущелье Тургеньское, село Батан, в сторону Кайракского водопада, заблудились две девушки.

При выяснении обстоятельств установлено, что примерно в 12 часов этого же дня девушки выдвинулись в сторону Кайракского водопада.

Незамедлительно после поступления сообщения по указанным ориентирам выехала оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда.

Начиная с 5 утра 2 июня оперативная группа разделилась на две подгруппы для обследования тропы на водопад с обоих сторон. К семи часам утра, после обследования тропы с обеих сторон, группы спасателей объединились в одну и начали подъем снизу по тропе вдоль водопада.

Только в 9 часов утра старшим смены Оперативной Группы РОСО передано сообщение по спутниковой связи о том, что девушек нашли в ущелье Тургень плато Ассы. Спасены жительницы Усть-Каменогорска 1989 г.р. и 1991 г.р., состояние нормальное, в медицинской помощи не нуждаются

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