"Шерлок Холмс" спас незнакомца от хулиганов рядом с Бейкер-стрит
Актер ехал в такси по Мэрилебон-роуд в Лондоне, когда увидел четырех мужчин, избивающих курьера из доставки еды.
Британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший главную роль в сериале "Шерлок", спас незнакомого мужчину от хулиганов, сообщает РИА Новости.
По данным Daily Mirror, актер ехал в такси по Мэрилебон-роуд в Лондоне, когда увидел четырех мужчин, избивающих курьера из доставки еды.
Камбэрбэтч выскочил из автомобиля и подбежал к хулиганам с криком: "Оставьте его в покое!" Нападавшие убежали.
Примечательно, что инцидент произошел неподалеку от знаменитого дома на Бейкер-стрит, где в произведениях Артура Конан-Дойля жил Шерлок Холмс.
Водитель такси рассказал журналистам, что актер повел себя как "настоящий супергерой".
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