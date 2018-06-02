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"Шерлок Холмс" спас незнакомца от хулиганов рядом с Бейкер-стрит

Актер ехал в такси по Мэрилебон-роуд в Лондоне, когда увидел четырех мужчин, избивающих курьера из доставки еды.

Фото : BBC One2 июня 2018, 16:00

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший главную роль в сериале "Шерлок", спас незнакомого мужчину от хулиганов, сообщает РИА Новости.

По данным Daily Mirror, актер ехал в такси по Мэрилебон-роуд в Лондоне, когда увидел четырех мужчин, избивающих курьера из доставки еды.

Камбэрбэтч выскочил из автомобиля и подбежал к хулиганам с криком: "Оставьте его в покое!" Нападавшие убежали.

Примечательно, что инцидент произошел неподалеку от знаменитого дома на Бейкер-стрит, где в произведениях Артура Конан-Дойля жил Шерлок Холмс.

Водитель такси рассказал журналистам, что актер повел себя как "настоящий супергерой".


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