В Иртыше нашли труп мужчины

Погибшему всего 22 года.

1 июня, у берега Иртыша в Омской области в воде прохожие обнаружили тело мужчины. На место в район улицы Пригородной в Нефтяниках выехали сотрудники полиции, сообщает Om1.ru.

Как пояснили в СУ СК РФ по Омской области, у мужчины оказался при себе паспорт. Его личность установлена. Погибшему всего 22 года, он омич и проживал в Советском округе.

Не исключено, что молодой человек упал с моста. На его теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательно причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По словам очевидцев, молодой человек был прилично одет. На нем был костюм, белая рубашка, туфли.

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