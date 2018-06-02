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В Китае летящий метеорит сняли на видео

На видео виден момент, как огненный шар пролетел над городом Джингхонг и небо осветила яркая вспышка.

Фото : LentaChel.ru2 июня 2018, 16:24

Китаец снял на видео метеорит, упавший в провинции Юнань.

Запись с камеры его мобильного в субботу, 2 июня, была опубликована в Twitter-аккаунте People's Daily, China. На них виден момент, как огненный шар пролетел над городом Джингхонг и небо осветила яркая вспышка.

«Это невероятный момент», — говорится в подписи к видео.

При этом не уточняется, сгорело ли небесное тело в атмосфере или ему удалось достичь поверхности Земли.

Источник: Lenta.ru


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