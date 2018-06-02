В Китае летящий метеорит сняли на видео
На видео виден момент, как огненный шар пролетел над городом Джингхонг и небо осветила яркая вспышка.
Фото : LentaChel.ru2 июня 2018, 16:24
Китаец снял на видео метеорит, упавший в провинции Юнань.
Запись с камеры его мобильного в субботу, 2 июня, была опубликована в Twitter-аккаунте People's Daily, China. На них виден момент, как огненный шар пролетел над городом Джингхонг и небо осветила яркая вспышка.
Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0— People's Daily,China (@PDChina) 2 июня 2018 г.
«Это невероятный момент», — говорится в подписи к видео.
При этом не уточняется, сгорело ли небесное тело в атмосфере или ему удалось достичь поверхности Земли.
Источник: Lenta.ru
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