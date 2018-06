В Китае летящий метеорит сняли на видео

Китаец снял на видео метеорит, упавший в провинции Юнань.

Запись с камеры его мобильного в субботу, 2 июня, была опубликована в Twitter-аккаунте People's Daily, China. На них виден момент, как огненный шар пролетел над городом Джингхонг и небо осветила яркая вспышка.

Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China's #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0