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В Костанайской области задержаны подозреваемые, которые изнасиловали парня

По данному факту сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Фото : bnews.kz2 июня 2018, 16:29

Задержаны подозреваемые, которые совершили насильственные, сексуальные действия над 17-летним парнем, передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Сотрудники УВД Лисаковска установили и задержали подозреваемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении жителя области 2001 года рождения.

"По данному факту сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, которые направлены на всестороннее, полное и объективное расследования уголовного дела. Иная информация в порядке ст. 201 УПК в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе ДВД.


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