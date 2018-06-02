В Усть-Каменогорске сделали плакат с ошибкой
На плакате изображены детские руки и две подпись.
Фото : zhest_kz2 июня 2018, 17:28
В Усть-Каменогорске ко Дню защиты детей разместили баннер с ошибкой, сообщает Zakon.kz.
Фото неудачного плаката опубликовано в паблике zhest_kz в Instagram.
На плакате изображены детские руки и подпись: «Международный день защиты детей», и дата – 1 июня. Однако в версии на казахском языке допущена ошибка - «1 масусым».
Маусым - название месяца июнь на казахском языке.
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