В Усть-Каменогорске сделали плакат с ошибкой

На плакате изображены детские руки и две подпись.

В Усть-Каменогорске ко Дню защиты детей разместили баннер с ошибкой, сообщает Zakon.kz.

Фото неудачного плаката опубликовано в паблике zhest_kz в Instagram.

На плакате изображены детские руки и подпись: «Международный день защиты детей», и дата – 1 июня. Однако в версии на казахском языке допущена ошибка - «1 масусым».

Маусым - название месяца июнь на казахском языке.

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