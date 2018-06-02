Комментатор Ержан Мукаш рассказал о ситуации, произошедшей вокруг ФК «Ордабасы»

По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета КФФ Ордабасы был оштрафован на 70 МРП (168 350 тенге).

Известный радиоведущий и спортивный комментатор Ержан Мукаш прокомментировал СИА «SPORTINFORM» развитие скандальной ситуации, произошедшей вокруг ФК «Ордабасы».

«Я извиняюсь за свои резкие слова, сказанные мною в адрес представителей КФФ, это было произнесено на эмоциях. Но! Категорически не приемлю в свой адрес определений типа «шоумен». Анонсер матча или спикер матча - вот как надо называть нас. Далее. Я не сумасшедший, чтобы выходить на поле во время матча, инцидент произошел в перерыве. Нет документа или инструкции, в которых бы прямо запрещалось анонсерам матча поддерживать свою команду тем или иным способом, а пункт регламента о том, что нельзя выходить на поле во время игры, я не нарушал», - сказал Ержан Мукаш.

Напомним, что обсуждаемый сейчас в казахстанском футболе инцидент произошел во время четвертьфинальной встречи Кубка Казахстана, в которой шымкентский клуб на своем поле проиграл в серии пенальти «Кайрату».

По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета КФФ «Ордабасы» был оштрафован на 70 МРП (168 350 тенге).

«Мы эти деньги соберем, спасибо всем болельщикам и неравнодушным к «Ордабасы» людям. И выплатим мы данный штраф монетами номиналом в 5 и 10 тенге - тремя ведрами! Почтой отправим, не поленимся», - заявил анонсер.

Добавим, что данный способ оплаты штрафов - монетами самого мелкого достоинства - весьма символичен. Так, в 2012-м году южнокорейская компания Samsung выполнила постановление суда о выплате Apple Inc штрафа в $1 млрд, привезя сумму 30 грузовыми машинами, заполненных 5-центовыми монетами. На этот случай указал в Фэйсбук и сам Ержан Мукаш.



