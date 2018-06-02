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Казахстанский след остался в убийстве криминального авторитета Деда Хасана

Казахстанские SIM-карты использовал убийца Деда Хасана в Москве.

Фото : Vesti.Ru2 июня 2018, 19:38

Задержанный азербайджанский киллер, застреливший пять лет назад криминального авторитета Деда Хасана, пользовался услугами казахстанских сотовых операторов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В Москве сотрудники ФСБ задержали киллера, который в 2013 году застрелил криминального авторитета Деда Хасана. Да, убийца Аслана Усояна пойман и теперь передан в руки полиции.

Дед Хасан был убит выстрелом из снайперской винтовки возле ресторана в центре Москвы. Преступник стрелял из дома напротив и успел уйти до появления силовиков. Более 5 лет ему удавалось оставаться не пойманным.

"Убийца Деда Хасана - уроженец Азербайджана Талыбханды Гаджибаба Тахир оглы. Все последнее время Талыбханды жил на северо-западе Москвы, а для связи пользовался симками казахских операторов", - сообщается на канале.

По версии следствия, убийство Деда Хасана заказал Ровшан Ленкоранский, который на тот момент был вторым по влиянию вором после Усояна. Позже Ровшан был застрелен в Стамбуле.


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