В Лондоне велосипедист попытался зарезать водителя

Как сообщила полиция, в результате этого инцидента никто не пострадал и никто не был арестован.

В Лондоне велосипедист с огромным ножом атаковал автомобиль, задевший его при выезде с парковки. Инцидент попал на видеорегистратор проезжающей мимо машины, сообщает РИА Новости.

На видео видно, как автомобиль марки Volkswagen Polo резко "подрезал" велосипедиста, которому пришлось повернуть резко повтор вправо. Потом машина останавилась, а велосипедист достал нож и пытался с его помощью разбить стекло и пробраться внутрь. Он также пытался открыть заднюю дверь, но она оказалась заблокирована.

Ему удалось разбить стекло на водительской двери, после чего водитель выскочил через другую дверь и убежал. Все это произошло на глазах у очевидцев примерно в пять часов вечера.

Как сообщила полиция, в результате этого инцидента никто не пострадал и никто не был арестован. Нападавшего сейчас разыскивают. Знал ли он водителя Volkswagen Polo лично, не сообщается.

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