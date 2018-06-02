В Талдыкоргане задержан серийный вор велосипедов

Уже доказана его причастность к совершению 20 краж велосипедов.

Полицейские задержали 27-летнего жителя Талдыкоргана, промышлявшего кражами дорогих велосипедов, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматинской области.

В течение апреля и мая в УВД Талдыкоргана начали поступать обращения от горожан по поводу краж дорогостоящих велосипедов. С учетом идентичности почерка совершения краж и периодичности полицейские выдвинули версию, что к зарегистрированным фактам причастен один человек, специализирующийся на подобных кражах.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан ранее судимый 27-летний мужчина. Задержанному лицу уже доказана причастность к совершению 20 краж велосипедов, зарегистрированным за последние два месяца в областном центре. Часть похищенных велосипедов удалось отыскать и возвратить законным владельцам", — сообщили в полиции.

Проверка подозреваемого на причастность к другим аналогичным кражам продолжается. Подозреваемый мужчина помещен под стражу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!