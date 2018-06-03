Мальчик из Актау выступил на шоу Андрея Малахова

Нурмухаммед Жакып исполнил композицию, посвящённую маме.

Мальчик из Актау выступил на шоу «Привет, Андрей!», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Нурмухаммед Жакып исполнил композицию, посвящённую маме.

- Когда я пою эту песню, я думаю о своей матери. Эту композицию я посвящаю всем матерям, - сказал Нурмухаммед Жакып перед выступлением.

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