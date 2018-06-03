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Мальчик из Актау выступил на шоу Андрея Малахова

Нурмухаммед Жакып исполнил композицию, посвящённую маме.

Фото : скриншот3 июня 2018, 00:35

Мальчик из Актау выступил на шоу «Привет, Андрей!», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Нурмухаммед Жакып исполнил композицию, посвящённую маме.

- Когда я пою эту песню, я думаю о своей матери. Эту композицию я посвящаю всем матерям, - сказал Нурмухаммед Жакып перед выступлением.


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