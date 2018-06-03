Мальчик из Актау выступил на шоу Андрея Малахова
Нурмухаммед Жакып исполнил композицию, посвящённую маме.
Фото : скриншот3 июня 2018, 00:35
Мальчик из Актау выступил на шоу «Привет, Андрей!», сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.
Нурмухаммед Жакып исполнил композицию, посвящённую маме.
- Когда я пою эту песню, я думаю о своей матери. Эту композицию я посвящаю всем матерям, - сказал Нурмухаммед Жакып перед выступлением.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4921444-e1d17f6772432c15a8baf9ea426e3eca
Сейчас читают
Читайте также