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Альбина Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе

Звездная чета скрывает личную жизнь за семью замками и редко показывает своих сыновей.

Фото : hochu.ua3 июня 2018, 01:34

С 2014 года Альбина Джанабаева состоит в браке с Валерием Меладзе, хотя вместе пара почти 15 лет, передает hochu.ua.

Звездная чета скрывает личную жизнь за семью замками и редко показывает своих сыновей. Однако в День защиты детей певица сделала исключение.

В Международный день защиты детей Альбина Джанабаева решила показать поклонникам младшего сына Луку, который появился на свет в 2014 году.

К сожалению, на снимке не рассмотреть лица мальчика, однако поклонники артистки были рады и этому редкому кадру. "Моя любовь! Всех с праздником!", — подписала пост Альбина.

Напомним, первый ребенок - сын Константин - родился у пары в 2004 году.


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