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В Нигерии вооруженные люди напали на деревню, 15 человек погибли

Полиция начала расследование произошедшего.

Фото : AP Photo / Olamikan Gbemiga3 июня 2018, 01:57

Группа вооруженных людей напала на жителей деревни в северо-западном штате Нигерии Замфара, погибли 15 человек, сообщает РИА Новости.

По словам сотрудника по связям с общественностью полиции штата Мухаммада Шеху, злоумышленники 1 июня вошли в деревню Закуна и украли из деревни коров. Группа местных жителей дала нападавшим отпор и обратила их в бегство. Тем не менее, бандиты вскоре вернулись в деревню с подкреплением и убили 15 человек.

"Получив сообщения об атаке, полиция направилась в деревню и обнаружила 15 тел", — приводит агентство слова Шеху. Он добавил, что в районе разместили усиленную охрану.

Полиция начала расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что с начала года в этом штате были зарегистрированы более 10 подобных атак, несмотря на многолетние попытки властей стабилизировать ситуацию.


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