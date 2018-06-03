Жительница Актобе напилась "Белизны" после ссоры с мужем

По словам местных врачей, "Белизну" в регионе часто пьют после ссоры с партнером.

В Актобе 20-летняя женщина поссорилась с мужем и выпила отбеливающее чистящее средство с хлором «Белизна», сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Актобе Times».

Опомнившись, в 11 часов вечера пострадавшая сама обратилась в больницу скорой медицинской помощи. Она осталась жива: ей промыли желудок и отпустили домой.

Региональный координатор по трансплантологии Рахимжан Арыстан прокомментировала инцидент:

- «Белизна» - это химическое вещество, в ней в основном содержится хлор, который очень опасен для организма. - Часто при ссоре муж с женой или девушка с парнем пьют «Белизну», были у нас случаи. Обычно, как правило, после попадания в желудок какого-либо химического вещества, нужно срочно промыть желудок, пить больше жидкости, чтобы уменьшить концентрацию и - быстрее в больницу. Чем быстрее, тем лучше! Хлор выедает, прожигает слизистую желудка. Смертельных случаев у нас не было, но они могут произойти.

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