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В Болгарии хотят усыпить беременную корову за незаконное пересечение границы ЕС

В середине мая корова убежала от своего хозяина и пересекла границу с Сербией.

Фото : © AFP 2018 / Emmanuel Dunand3 июня 2018, 07:25

Беременную корову по кличке Пенка из Болгарии хотят усыпить за то, что она нелегально перешла границу с Сербией, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.

В середине мая корова убежала от своего хозяина, болгарского фермера Ивана Харлампиева, и пересекла границу с Сербией, преодолев 20 километров. Через две недели сербский фермер вернул ее владельцу.

Однако теперь корове грозит усыпление, потому что Сербия не входит в ЕС, и по правилам, нельзя покидать Евросоюз, минуя таможню. Кроме того, у животного должен быть ветеринарный сертификат здоровья по стандартам ЕС.

Владелец Пенки удивлен, что животное пересекло границу незамеченным, и отмечает, что у коровы есть карантинное свидетельство от сербских ветеринаров, согласно которому она полностью здорова.

Владелец коровы надеется спасти ее жизнь, привлекая внимание общественности. На сайте change.org начат сбор подписей под петицией с призывом к властям ЕС сделать исключение для коровы. На настоящий момент собрано чуть менее 4500 подписей.


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