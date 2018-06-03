"Дерзкий" Аршавин устроил скандал во время матча

Бывший игрок сборной России по футболу, полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин вступил в конфликт с футболистом «Актобе» Маркосом Пиццелли.

Во время матча чемпионата Казахстана Пиццелли, который хорошо известен российским болельщикам по выступлениям за «Кубань», грубо сыграл против россиянина у кромки поля.

Аршавин в ответ на это выругался и резко шагнул в сторону Пиццелли. Заметив, что обстановка накалилась, к футболистам подбежал судья. После этого Аршавин решил не идти на конфликт и улыбаясь извинился.

Матч закончился победой «Кайрата» со счетом 3:2.

Это не первая потасовка с участием Аршавина. В апреле он стал участником драки, произошедшей после игры «Кайрата» и «Астаны».

В начале мая бывший игрок «Зенита» рассказал, что в скором времени может завершить карьеру футболиста.

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