Карма настигла таразца за жестокое убийство возлюбленной

Парень стал безногим и признался в убийстве.

Специализированный суд по уголовным делам Атырауской области рассмотрел дело об убийстве 8-летней давности. Убийца, которого в своё время так и не нашли, теперь заявился в полицию с повинной, потому что стал безногим инвалидом, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Ак Жайык».

Это произошло в январе 2010 года. Тогда жителю Тараза Асылбеку К. было 23 года, и он приехал в Атырау в поисках своей возлюбленной - землячки А. Проведя с ней несколько дней, предложил вместе поехать жить и работать в Алматы. Но женщина, имеющая на тот момент мужа и троих детей, отказалась.

Асылбек решил вернуться в Тараз. Женщина пришла на вокзал проводить ухажера, и купила по его просьбе бутылку водки. Они перешли через железнодорожные пути по пешеходному мостику в мкр. Контейнерный. Там парень стал заливать горечь расставания спиртным, а потом впал в пьяную истерику. Он вынул из дорожной сумки кухонный нож и нанес несчастной 19 ударов, от которых она скончалась на месте. Затем сел в поезд и уехал в Тараз.

По данным пресс-службы областного суда, все эти годы следственные органы Атырау не могли раскрыть это жестокое убийство. А преступник у себя в Таразе беспробудно пил. Однажды зимой заснул на улице, получил обморожение и остался без обеих ног. И вот теперь явился в тамошнюю полицию, оттуда его отконвоировали в Атырау.

Суд с учётом явки с повинной и инвалидности подсудимого приговорил его по ч.1 ст.96 Уголовного кодекса (в старой редакции того времени) к лишению свободы на 8 лет в колонии строгого режима.

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