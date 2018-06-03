Трамп раскрыл причину начала торговой войны

31 мая Минфин США объявил, что американский президент Дональд Трамп 1 июня введет 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на импорт алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики.

Президент США Дональд Трамп назвал причину, из-за которой Вашингтон ввел пошлины на импорт стали и алюминия из ряда стран. Он написал в своем Twitter, что другие государства ведут «несправедливую» торговую политику.

«К Соединенным Штатам должны, наконец, относиться справедливо в сфере торговли. Если вы вводите нулевые импортные пошлины, а в отношении наших товаров получаете пошлины в размере 25, 50 или даже 100 процентов, то это несправедливо, мы не будем больше этого терпеть. Это не свободная или честная торговля, это глупая торговля!», — заявил он.

Трамп добавил, что когда внешнеторговый дефицит страны составляет почти 800 миллиардов долларов в год, «нельзя позволить себе потерпеть поражение в торговой войне! За счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны, настало время поумнеть!», — резюмировал президент.

31 мая Минфин США объявил, что американский президент Дональд Трамп 1 июня введет 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на импорт алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Меры начали действовать в марте 2018 года, однако партнеры США в Европе и по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) получили отсрочку до 1 июня — за этот период стороны должны были прийти к согласию по торговым вопросам, однако за два месяца сделка так и не была заключена. Как стало известно 31 мая, американские власти решили не продлевать отсрочку.

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