Пьяный полицейский в Актобе подвёз девушку и отобрал у неё мобильник

За грабёж бывший страж порядка получил 3 года ограничения свободы.

В Актобе сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения совершил ряд правонарушений, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Диапазон».

Сержант полиции из Мартукского ОВД Аяпберген Жанадилов был в Актобе по личным делам. Ночью он подвез на своей машине незнакомую девушку, а потом вырвал у нее из рук мобильный телефон – так установило следствие. Хозяйка телефона убежала домой. Потом написала заявление в полицию. На полицейского возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», у него нашли чужой телефон. По результатам служебного расследования Жанадилова уволили из полиции за грубое нарушение дисциплины: без разрешения он уехал из Мартука в Актобе, пил алкоголь. Уволенный пытался оспорить в суде приказ об увольнении, требовал восстановить на работе, оплатить вынужденный прогул. Суд отказал.

На скамье подсудимых бывший полицейский оказался по обвинению в грабеже. Подробности той ночи подсудимый и потерпевшая описывают по-разному. Жанадилов вину в преступлении не признал. Он рассказал, что увидел на обочине машину с открытым капотом и девушку рядом. Она попросила его отвезти двух ее подружек домой. Он согласился, одну отвез в 11 микрорайон. Вторая незнакомка представилась Дианой и предложила ему выпить пива. Они зашли в магазин, потом попили пиво около ее дома, затем попрощались, она ушла домой, телефон он у нее не забирал. На следующий день его мать нашла в салоне машины чужой мобильник. Он подумал, что это телефон его зятя и положил в карман. Диана звонила ему и просила вернуть телефон, он ответил, что у него нет ее мобильника. На мартукской трассе его остановили полицейские и сообщили о поступившей на него жалобе.

Потерпевшая Диана Т. рассказала в суде, что машина подруги сломалась, и та попросила водителя, проезжавшего мимо, отвезти по домам ее пассажиров. Водитель Жанадилов был пьян, хотел с ней общаться, спрашивал, как ее зовут. Она решила поскорее от него уйти, но водитель забрал у нее телефон. На следующий день она звонила Жанадилову, просила вернуть телефон, обратилась в полицию.

Уголовный суд в Актобе установил, что вина подсудимого в грабеже доказана. Приговорил его к 3 годам ограничения свободы. По приговору суда бывшему полицейскому запрещено посещать увеселительные заведения, он должен регулярно отмечаться в службе пробации. Облсуд оставил приговор первой инстанции в силе.

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