В воскресенье в Казахстане ожидаются осадки

Неустойчивая погода сохраняется на большей части страны.

По-прежнему на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, ожидаются шквал, усиление ветра, пыльная буря, туман, возможен град, лишь на западе и юго-западе погода без осадков. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер ночью местами 17-22 м/с, днем 15-20, местами 23-28, порывы 30 м/с и более, в отдельных районах – гроза, днем шквал, возможен град. В Акмолинской области ожидается ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанайской области ожидается ветер ночью местами 15-20 м/с, днем временами 15-20, порывы 23-28 м/с, в отдельных районах – гроза, шквал, возможен град. В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, в отдельных районах – гроза, шквал, туман, возможен град. В Карагандинской области ночью местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с, ночью и утром в отдельных районах гроза, возможно выпадение града. В Алматинской области ожидается ветер местами 17-22, порывы до 28 м/с, местами – гроза, шквал, возможен град. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20, ночью и утром порывы 23 м/с, в отдельных районах ожидается шквал, днем возможен град. В Павлодарской области усилится ветер 15-20, местами 25 м/с, в отдельных районах – гроза, возможно выпадение града. В Актюбинской области усилится ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с, днем в отдельных районах с пыльной бурей. В Кызылординской области ночью местами усилится ветер 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области - местами гроза, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса.

Погода в Алматы: +14°, ливневый дождь.

Погода в Астане: +9°, облачно.

Прогноз погоды на 3 июня.

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