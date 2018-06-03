Бывший муж Меган Маркл снова женится

До помолвки пара встречалась три года.

Фото : © twitter.com/nypost

Бывший муж Меган Маркл кинопродюсер Тревор Энгельсон сделал предложение своей возлюбленной, сообщает Us Weekly. До помолвки пара встречалась три года. 41-летний Энгельсон поделился радостной новостью со своими подписчиками в "Инстаграме". — Самый счастливый парень из тех, кого я знаю! Готовьтесь к празднику, — подписал фото Энгельсон. Ранее Тревору Энгельсону приписывали отношения с фотомоделью Шарлоттой Маккинни.

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