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Бывший муж Меган Маркл снова женится

До помолвки пара встречалась три года.

Фото : © twitter.com/nypost3 июня 2018, 10:04

Бывший муж Меган Маркл кинопродюсер Тревор Энгельсон сделал предложение своей возлюбленной, сообщает Us Weekly.

До помолвки пара встречалась три года. 41-летний Энгельсон поделился радостной новостью со своими подписчиками в "Инстаграме".

— Самый счастливый парень из тех, кого я знаю! Готовьтесь к празднику, — подписал фото Энгельсон.

Ранее Тревору Энгельсону приписывали отношения с фотомоделью Шарлоттой Маккинни.


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