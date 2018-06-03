Выжившая в легендарной экспедиции на Эверест погибла при падении с лестницы

Храбрая Шарлотта покорила за свою жизнь три восьмитысячника.

61-летняя альпинистка и лыжный инструктор Шарлотта Фокс из Теллерайда, Колорадо, США, вернулась живой после неудачного спуска с Эвереста в мае 1996 года. Из десяти членов команды тогда погибло восемь человек, в том числе её парень.

Шарлотту обнаружила в её доме подруга — Ким Рейнольдс, которая приехала погостить. Ким забеспокоилась, что она долго не возвращается с обеда, и пошла проверить, что случилось. Бездыханное тело лежало у подножия лестницы.

Храбрая Шарлотта покорила за свою жизнь три восьмитысячника: Чо-Ойю, Гашербрум II и Эверест, и все 54 пика Скалистых гор. 10 мая женщина отметила своё 61-летие и говорила, что счастлива дожить до этого возраста. А 11 мая была годовщина страшных событий на Джомолунгме.

"Я думала, что мы не выберемся оттуда живыми. Боль от холода была просто нестерпимой. Я просто свернулась в клубок и надеялась, что смерть придёт быстро", - говорит Шарлотта Фокс.

Трагедия произошла в результате недостаточной подготовки и плохих погодных условий: участники экспедиции заблудились в горах во время снежного бурана, многие замёрзли насмерть. Спастись удалось только двоим, в том числе Шарлотте. История послужила основой для фильма "Эверест" 2015 года и книги Джона Кракауэра "В разряжённом воздухе".

Но Шарлотта не перестала любить горы, до конца дней она работала лыжным инструктором. И её смерть дома после падения с небольшой высоты стала шоком для близких.

"Я нашла тело, и это меня повергло в шок. Мы привыкли, что люди умирают в горах. Я потеряла счёт тому, скольких друзей лишилась таким образом", - Ким Рейнольдс.

Муж Шарлотты Риз Мартин разбился на параплане в 2004 году. И с тех пор она жила одна. И Ким говорит, что рада, что именно она, а не какой-нибудь почтальон обнаружила тело.

"Я рада, что именно я последний человек, который был с ней. И я помню те последние слова, которые она сказала мне. Я должна расценивать это как большую честь, а не как кошмар", - Ким Рейнольдс.

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