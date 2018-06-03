В Астане проверят все лифтовые компании

Поправки в закон о регулировании лифтовых компаний подготовил акимат столицы.

В акимате состоялось совещание по вопросам качества строительства. В нем приняли участие столичные застройщики, представители КСК и контролирующих государственных органов, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В ходе совещания аким Астаны затронул вопросы лифтового хозяйства города.

«За прошедший период зарегистрировано шесть происшествий, двое детей недавно застряли в лифте. Почему такие проблемы? Опять же сферу полностью отдали бизнесу. У нас там более 60 компаний работает, но, по нашей оценке, меньше половины имеют персонал, оборудование и так далее. Остальные КСК заключают договоры без жителей», - рассказал в ходе совещания А. Исекешев.

Он пояснил, что акиматом подготовлены поправки в закон, который предполагает регулирование лифтовых компаний. До его принятия все столичные лифтовые компании будут проверены.

«Эти компании нужно регулировать, у них должен быть квалифицированный персонал, должна быть материально-техническая база. В жилых домах почти 4 900 лифтов, мы проверяем, но сейчас эту работу нужно более жестче проводить. На сегодня с прокуратурой отработан алгоритм проведения внеплановых проверок по эксплуатации лифтов. Мы считаем, что это не то место, не та сфера, где компании, не имеющие опыта, могут «баловаться». Там, где дело касается безопасности людей, должны работать только серьезные организации. Поэтому поручаю заместителям акима, управлениям, другим органам, усилить контроль за безопасной эксплуатацией лифтов, управлению контроля и качества провести проверки всех 69 лифтовых организаций», - поручил аким.

Стоит отметить, что каждый председатель КСК и обслуживающей организации будет нести персональную ответственность согласно закону о гражданской защите и жилищных отношениях. В случае явных нарушений дело будет передано в правоохранительные органы.

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