Дипломаты вернули на родину 90-летнюю казашку, задержанную в Китае

В конце мая пожилую женщину и ее сына задержали в Пекине за нарушение миграционного законодательства.

90-летнюю этническую казашку, которая была задержана в Китае 29 мая, дипломаты вернули на родину. Об этом сообщает Zakon.kz.

Подробную информацию о разрешении проблемы изложил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

«2 июня 2018 года благодаря договорённостям между Посольством Казахстана в Китае и Министерством общественной безопасности Китая, в Казахстан была возвращена 90-летняя этническая казашка, уроженка Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. 29 мая 2018 года пожилая женщина и её сын были задержаны в Пекине за нарушение миграционного законодательства и незаконное пребывание на территории КНР. Как выяснилось, 90-летняя Райхан и её близкие прибыли в Китай в марте 2017 года и, превысив установленный визой срок (30 дней), более одного года находились на территории страны", – уточнил представитель внешнеполитического ведомства.

Сотрудники Посольства Казахстана связались с правоохранительными органами Китая. Тогда выяснилось, что задержанные имели двойное гражданство – Казахстана и Китая.

"При содействии китайской стороны и Посольства Казахстана задержанным в срочном порядке была оформлена утрата гражданства Китая и депортация в Казахстан без оплаты штрафа и водворения в изолятор временного содержания", – рассказал Жайнаков.

90-летняя Райхан после прибытия в Казахстан записала видеобращение и письмо со словами благодарности главе внешнеполитического ведомства Казахстана. В нём она пояснила, что получила казахстанское гражданство в 2005 году, и с тех пор 13 лет имела двойное гражданство. Имя на руках два паспорта, пожилая женщина и не предполагала, что в Китае могут возникнуть проблемы с просрочкой визы.

После задержания в Пекине она и её сын решили сохранить казахстанское гражданство. Райхан выразила благодарность главе МИД РК Кайрату Абдрахманову за помощь консулов, которые не оставили попавших в беду казахстанцев.

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