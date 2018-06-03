СМИ сообщили об испытании в Индии ракеты, способной нести ядерный заряд

Это шестой раз, когда страна проводит успешные испытания ракеты.

Индия в воскресенье утром вновь успешно провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5", которая способна нести ядерную боеголовку, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Odisha Sun Times.

Пуск был осуществлен примерно в 9.50 по местному времени с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша. Как отмечает издание, это шестой раз, когда страна проводит успешные испытания ракеты. Последний раз успешный пуск "Агни-5" производили 18 января текущего года.

Разработанная Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) ракета "Агни" была впервые испытана 25 января 2002 года. Сейчас на вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.

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