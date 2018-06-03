Ерасыл Мурат выиграл турнир ITF G5 «Tirana Open»

В финале он уверенно победил Артура Феру (Великобритания) со счетом 6:3,6:2.

Казахстанец Ерасыл Мурат стал победителем турнира серии ITF G5 в городе Тирана (Албания). В финале он уверенно победил Артура Феру (Великобритания) со счетом 6:3,6:2. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Федерации Тенниса Казахстана Жанар Тилеукул.

По ходу турнира Ерасыл Мурат в полуфинале переиграл Марио Алексиса (Черногория). Итог матча- 6:3,5:7,6:1. В четвертьфинале турнира в трех сетах обыграл теннисиста из Сербии Никола Кижача со счетом 3:6,7:5,6:3. В матче второго раунда казахстанец победил итальянца Андреа Де Берчи, а в матче первого круга одолел теннисиста из Австрии Леона Ройдера- 7:5,6:0.